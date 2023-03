De heraanleg van het historisch hart van Kortrijk start op 20 maart

Donderdagavond had in Bibliotheek Kortrijk een infomarkt plaats rond de heraanleg van het historisch centrum van Kortrijk. “De voorbereidende nutswerken in de straten van het historisch centrum zitten erop. Nu start het échte werk en krijgt de wijk rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk een definitieve heraanleg. Het omvat 6 projecten”, aldus schepen van Stadsvernieuwingsprojecten (Team Burgemeester). Ruim 70 geïnteresseerden kwamen opdagen.

De voorbereidende werken zijn af. “Tegen de zomer van volgend jaar is alles afgewerkt. Het historisch hart vormt een corridor tussen het economisch hart en de verlaagde Leieboorden”, aldus de schepen. “De werken lopen over vier fases vanaf maandag 20 maart 2023 tot de zomer van 2024. Binnenkort begint de sloop van de voormalige Sint-Vincentiusgebouwen en daarnaast starten we eind maart met de herinrichting van onze historische straten en de omgeving van de O.L.V.-kerk. Al deze acties samen vormen één van de belangrijkste ingrepen die we in onze stad uitvoeren.”

De heraanleg omvat zes projecten. Zo zullen de straatjes rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Begijnhof een idyllische plek/woonerf worden. Het heraangelegde Historisch Hart moet zorgen voor een mooie verbinding tussen het winkelwandelgebied, de Grote Markt en de verlaagde Leieboorden. De Pieter De Cockelaerestraat, de Kapittelstraat en de Begijnhofstraat worden volledig heraangelegd als woonerf. Het gebruik van kleinschalige en kwalitatieve materialen geven de straatjes hun historische en gezellige karakter terug. Om de straatjes meer levendigheid en kleur te geven wordt -waar mogelijk- ingezet op gevelgroen. De Guido Gezellestraat moet een verbinding maken met de Leieboorden. Binnen dit project wordt het voetpad breder gemaakt zodat een vlotte verbinding ontstaat tussen de Leie en historisch Kortrijk. De kasseien op de rijweg worden doorgetrokken tot aan de Groeningestraat. Ook het stukje tussen de Grote Markt en de ingang van het Begijnhof wordt heraangelegd.

OLV-straat krijgt historisch karakter

Ook voor de OLV-straat werden plannen uitgewerkt om de straat een nog sterkere identiteit te geven. Zo wordt de rijweg uit asfalt vervangen door kleinschalige materialen waardoor de straat echt onderdeel wordt van historisch Kortrijk. Bomen en groen moeten de straat een levendiger karakter geven. “Omwille van andere werken in het stadscentrum en om de toegankelijkheid te verzekeren, zullen deze werken pas binnen enkele jaren uitgevoerd worden.”

De omgeving rondom de kerk is vandaag weinig kwalitatief. De ruimte rondom de kerk wordt daarom volledig heraangelegd. Onnodige verharding en niveauverschillen worden weggenomen. Een eenvoudig en helder ontwerp zal de historische elementen beter zichtbaar maken. Rondom de kerk wordt voorzien in meer groen en bomen. Een heldere padenstructuur zorgt voor vlotte verbindingen voor fietsers en wandelaars van en naar het Begijnhofpark. Rondom het Deken Zegerplein wordt ruimte voorzien voor gezellige terrasjes.

“20 jaar te laat”

De bewoners van de buurt konden donderdagavond vragen stellen. “We vroegen ons af hoe we ons appartement tijdens de werken kunnen bereiken. We kregen een positief antwoord en uitleg via de website. Dit stelt ons gerust”, zeggen Monique en Charles. Nog een aandachtig luisteraar was antiquair Ignace Van Canneyt die zijn zaak al 52 jaar runt in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. “Ik ben zeer tevreden dat er eindelijk iets gebeurt in onze straat. Momenteel is die straat op sterven na dood. Het is een doorgangsstraat geworden met zeer weinig passage”, vertelt Ignace. “Jammer genoeg is de stad 20 jaar te laat met deze plannen. Erfgoed moet je koesteren, bewaren, onderhouden en in de kijker zetten. Erfgoed in het historisch hart van de stad is de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Begijnhof en aanpalend park, de Artillerietoren en de Broeltorens en bij uitbreiding het voormalig museum aan de Broelkaai. Er waren jaren geleden plannen om het commerciële gedeelte van de stad, het winkelwandelgebied, te verbinden met dit historisch gedeelte, het hart van Kortrijk: dit met een mooie brede en groene doorsteek van het Plein via de prachtige tuinen van Hotel Messeyne naar de Leieboorden. Daar is niets van in huis gekomen want er staan nu overal appartementen op die gronden, zelfs pal achter de Broeltorens. Een gemiste kans.”