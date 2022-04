De binnenhof op het Marktplein Harelbeke is geopend

Het Marktplein van Harelbeke begint er stilaan uit te zien zoals de oorspronkelijke bedoeling was. Een plek waar handelaars en winkels zich graag vestigen en waar het aangenaam vertoeven is bij een lekkere hap of drankje in één van de lokale horecazaken.

De volgende stap in de afwerking werd gezet, ook het binnenplein van de Markt opende officieel en is klaar voor gebruik. De opening van de binnenhof betekent niet alleen dat voetgangers het Marktplein langs alle kanten kunnen betreden, maar dat betekent voor gemotoriseerd verkeer ook een grote extra parkeercapaciteit naast de voorziene parkeerplekken op en rond het plein.

Het binnenplein rijd je met een personenwagen of camionnette (lager dan 2,40 meter) op via de Leiestraat of via de ingang Markt. Je verlaat het binnenplein altijd via de Leiestraat, langs waar de hoofdingang en -uitgang is. De doorgang aan het standbeeld van Liederick is afgesloten en kan niet gebruikt worden, tenzij voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.

Op het bijgevoegde plannetje vind je op en rond het Marktplein drie blauwe zones waar maximaal 2 uur kan geparkeerd worden mits het vertonen van een blauwe kaart. Er geldt ook een blauwe zone waar je enkel kortere tijd mag parkeren en maximaal 30 minuten je wagen kwijt kan.

(PVH)