Dan toch geen werken aan Gistelbrug (ondanks al geplaatste signalisatie)

Het zag er even naar uit dat er vanaf eind mei anderhalve maand lang ging gewerkt worden aan de Gistelbrug op de rand van Oudenburg en Gistel. De signalisatie stond er al, maar de lokale overheden waren niet op de hoogte. De werkzaamheden worden uitgesteld naar een later te bepalen datum.

‘Gistelbrug onderbroken van 24 mei tot en met 30 juni.’ De oranje signalisatie stond er nog maar pas of de lokale Facebookgebruiker kreeg bijna een hartaanval van de aankondiging. De brug, die ondanks de naam gelegen is op het uiterste randje van het Oudenburgse grondgebied, is een belangrijk knooppunt tussen Gistel en Oostende. Toch leek geen van de drie steden op de hoogte te zijn van de werkzaamheden, die zouden worden uitgevoerd in opdracht van Vlaamse Waterweg.

“Concreet waren ze van plan om werken uit te voeren aan de dukdalven die in het water staan, houten constructies die de brug beschermen”, weet burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) van Oudenburg . “Maar de aannemer had de vergunningsaanvraag laattijdig ingediend en al heel snel de signalisatie aangebracht.”

Omdat er geen communicatie was naar Gistel, Oudenburg of Oostende, wordt de ingreep uitgesteld. “De Vlaamse Waterweg trok mee aan de kar om dit euvel los te trekken”, benadrukken Anthony Dumarey en collega-burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) uit Oudenburg. “Ik begrijp dat het brede publiek schrok toen de signalisatie er werd neergezet. In Oudenburg wordt gewerkt nabij de Zandvoordebrug even verderop. Ook bij ons zijn er niet veel verder werkzaamheden in een laatste fase, in de Vaartstraat. De werken aan de Gistelbrug zouden vermoedelijk in het najaar plaatsvinden, wanneer er opnieuw vlot verkeer kan plaatsvinden in zowel de Oudenburgsesteenweg als Vaartstraat. Communicatie volgt nog”, besluit Defreyne.