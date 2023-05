Christinastraat (eindelijk) geopend

Vrijdagmiddag was er de plechtige opening van de Christinastraat in Oostendena werken die bijna 2 jaar duurden. “Erg positief is dat zich de voorbije weken 4 nieuwe handelszaken vestigden in de straat”, zegt schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA).

“De werken in de Christinastraat en Hertstraat kostten om en bij de 5 miljoen. De werken hebben langer geduurd door de gasramp. We begrijpen dat bewoners en handelaars het heel moeilijk hebben gehad”, zegt schepen voor openbare werken Björn Anseeuw (N-VA). Hij geeft toe dat de straat nog niet helemaal af is. Op de hoek van de Wittenonnenstraat en Christinastraat is er nog een put en die is nog nodig voor waterafvoer van werken verderop.

De handelaars zijn verdeeld. Sommigen vinden de afwerking zeer positief terwijl anderen meer actie vragen van de stad voor promotie van de straat en controle op het autoverkeer dat kennelijk volop van de Christinastraat gebruik maakt. Veel mensen wandelden met het stadsbestuur en de Dixieland Streetband de vernieuwde straat in. Filip Roelandt (Economisch Huis): “De handelaars kunnen weer volop handel voeren na de moeilijke werf. In de voorbije maanden openden 4 nieuwe zaken en we trekken nog meer handelszaken aan.”