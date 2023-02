Centrumbrug in Izegem komende twee weken deels afgesloten

De komende twee weken voert aannemer Jacops werken uit op de centrumbrug. Deze week (van 6 tot en met 10 februari) zul je vanuit de Prins Albertlaan niet over de brug richting Emelgem kunnen rijden, volgende week (13 tot en met 17 februari) zal het net andersom zijn.

In een eerste fase, van maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari, wordt de centrumbrug afgesloten ter hoogte van de Prins Albertlaan in de rijrichting naar het rondpunt van de Vijfwegenstraat. In een tweede fase, van maandag 13 februari tot en met vrijdag 17 februari, wordt de centrumbrug afgesloten ter hoogte van het rondpunt in de rijrichting van de Prins Albertlaan.

Fietsers kunnen wel door

Fietsers kunnen tijdens de werken altijd over de brug en ook verkeer van en naar de Korenmarkt blijft steeds mogelijk. Omrijden kan via de Lodewijk de Raetlaan, Sasbrug en de Prins Albertlaan.