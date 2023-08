CD&V Vleteren verzet zich tegen bypass: “We zijn waakzaam en bezorgd”

“CD&V Vleteren heeft de recente nieuwsberichten over de herinrichting van de N8 gevolgd. Wij herhalen ons vroegere standpunt: neen aan de plannen voor een bypass”, zegt Christophe Vandeputte uit Woesten namens de lokale CD&V-afdeling. Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) stelt dat de lokale CD&V niet meer mee is met het dossier.

“Het is VLD-politica en burgemeester van Ieper, Emily Talpe, die bij haar partijgenote Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, aandrong op een zoveelste studie, voor de optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne. Op 14 juli stelde minister Peeters haar startbeslissing en procesnota voor”, aldus Vandeputte.

Neen aan de bypass

“De Vleterse burgemeester gaf aanheel blij te zijn met deze plannen, en dat is zijn goed recht. Maar wij, CD&V Vleteren, zijn eerder waakzaam en bezorgd. Wat ons opvalt is dat de huidige plannen voor de N8 enkel spreken over een herinrichting ‘tot aan de Kruisboomstraat’. Vanaf de Kruisboomstraat en de doortocht van Woesten, tast men nog volledig in het duister en is nog niets bekend. Maar wat ons vooral zorgen baart, is het feit dat de ministers Peeters en Demir, ‘tracé 5’ terug bovenhalen, voor de ontsluiting en leefbaarheid van de dorpen Brielen, Elverdinge én Woesten.

Zijzoekennaar, ‘een breed gedragenalternatief, dat zich niet beperkt tot de huidige ligging van de N8 of het bestaande gabarit ervan’. Op een vraag van CD&V-politica Martine Fournier over de omstreden middenberm op de N8, kreeg zij van de minister antwoord dat daar weinig aan getornd kon worden, aangezien alle betrokken burgemeesters akkoord waren. Wij herhalen onze vroegere stelling: neen aan de plannen voor een bypass”, vervolgt Christophe Vandeputte.

Middenberm

“Als ik de reactie van CD&V Vleteren lees, kan ik enkel besluiten dat die mensen niet meer echt mee zijn met het dossier”, reageert burgemeester Stephan Mourisse. “Ik wist zelfs niet dat CD&V Vleteren nog bestond. Ze weten blijkbaar niet dat het dossier tussen Oostvleteren en de dorpskom van Woesten concreet is. Natuurlijk veel verder dan de Kruisboomstraat. Helaas met een middenberm, maar het was de minst kwade keuze van de twee.”

“Het plan van een bypass werd afgeketst door de Raad van State” Burgemeester Stefaan Mourisse

“Ofwel geen middenberm en dan alle zijstraten afsluiten, ofwel een middenberm en alle zijstraten openlaten. Tuurlijk konden we ons niet permitteren om een hele regio van elkaar af te sluiten, dus dan maar een middenberm. Tegen onze zin. We hebben als gemeente natuurlijk ook niet alles te zeggen over de heraanleg van een gewestweg, enkel inspraak”, aldus de burgemeester.

Dorpskom

“Aan de doortocht in Woesten zal wellicht weinig veranderen. Bij de laatste samenkomst in Brussel met de mensen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben we enkel aangekaart dat de dorpskom dringend aangepakt moet worden. Er zijn veel wegverzakkingen,en het wegdek verkeert in slechte staat. Men beloofde ons dat dit zou meegenomen worden”, zegt de burgemeester nog.

“En mocht er terug sprake zijn van een bypass rond Woesten: iedereen weet dat dit origineel idee van toenmalig CD&V-minister-president Yves Leterme afgeketst werd door de Raad van State. En dat werd jarenlang aangevochten door het gemeentebestuur van Vleteren, helaas toen niet gesteund door de toenmalige CD&V Vleteren”, besluit burgemeester Mourisse.