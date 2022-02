CD&V Sint-Pieters pleit voor veilige schoolomgeving tijdens werken

De CD&V-afdeling van Sint-Pïeters pleit voor een veilige schoolomgeving tijdens de werken die er bezig zijn. Er wordt gewerkt in de Sint-Pieterskerklaan, Palingstraat en de Karel de Ledeganckstraat.

“Het is er bijzonder gevaarlijk voor schoolgaande kinderen en ik heb dan ook meteen de situatie aangekaart bij de burgemeester. De voetpaden zijn slechts half toegankelijk waar er nog vaak aan de andere kant geen zijn”, zegt Bjorn De Windt van CD&V Sint-Pieters.

“Er is geen signalisatie of afscherming waarbij kinderen in de werfzone ten val kunnen komen. Ik meen dat het veiliger moet kunnen en dat de aannemer niet de voetpaden moet vol stapelen met materialen zoals grote bobijnen met stroomkabels. Verder kon ik eerder vaststellen dat ze hun vrachtwagens parkeren op de zebrapaden waar kinderen de straat moeten dwarsen. Ik hoop dat de Stad de aannemers eens aanspreekt en dat er bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer ingevoerd wordt als er werken uitgevoerd worden.”

“Verder stellen wij voor om een afgebakende zone te voorzien waar de kinderen gebruik van kunnen maken waarbij ze weg van de werf en het verkeer veilig kunnen fietsen of wandelen van of naar school. Ook een werftoezichter zou de aannemer kunnen aanspreken. Het is nuttig het nu het al aan te kaarten want later op het jaar wordt de ganse Sint-Pieterskerklaan heraangelegd. Die werken zullen langer duren en ook daar komen heel wat schoolgaande kinderen.”