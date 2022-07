Café De Croisé moet wijken voor veiliger weg tussen Rekkem en Moeskroen

Vorig jaar kreeg de Moeskroenstraat reeds een grondige make-over. In haar verlengde worden in de nabije toekomst ook de Grote Weg en de Castertstraat heringericht. Het gaat om het traject tussen de rotonde van De Croisé en het rondpunt aan de Gentstraat. Een voorontwerp werd deze week voorgelegd aan de omwonenden.

“Uit een algemene bevraging van de Menenaars naar aanleiding van het lokaal mobiliteitsplan werd de Grote Weg tussen Rekkem en Moeskroen regelmatig als een onveilig knelpunt naar voren geschoven. Er wordt vaak te snel gereden en de huidige uitrusting garandeert onvoldoende veiligheid voor de fietsers”, argumenteert schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte Patrick Roose de plannen.

“Daarom engageert de stad Menen zich om, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams gewest, de Grote Weg aan te pakken. Tegelijk met de herinrichting van de straat wordt ook de riolering structureel aangepakt.”

Brede fietspaden

Langs weerskanten van de straat komen er fietspaden met een breedte van twee meter. Daar waar de fietspaden in het eerste gedeelte vanaf De Croisé tot aan de Schelpenstraat nog tegen de rijweg aanliggen, wordt de snelheid beperkt tot 50 km per uur. De rijweg zal er ook een halve meter smaller zijn dan verderop. Vanaf het kruispunt met de Schelpenstraat worden de fietspaden van de rijweg gescheiden door een grondstrook met bomen. Daar is een snelheid van 70 km per uur toegestaan. Aan de rotonde met de Gentstraat ten slotte komt een goed uitgeruste bushalte.

Het meest in het oog springend slachtoffer van de heraanleg is café De Croisé, een onmiskenbaar ijkpunt langs de weg van Rekkem naar Moeskroen. Stamgasten die op het caféterras vlak tegen de rotonde genieten van een pintje: het is een beeld dat binnen enkele jaren definitief tot het verleden zal behoren. De horecazaak moet immers plaats ruimen voor een groter en veiliger rondpunt. Het café dat een tijdje leeg stond, ging pas twee jaar terug opnieuw open.

Verschillende scenario’s

“De verkeersveiligheid vereist dat het café wordt ingenomen. In samenwerking met het Vlaams gewest hebben we verschillende scenario’s bekeken, zoals het plaatsen van verkeerslichten. Maar die geven geen garantie op veiliger verkeer”, zegt schepen Roose.

“Een grotere rotonde met vrijliggende fietspaden moet voorkomen dat fietsers binnen de draaicirkel van vrachtwagens terechtkomen. Aan het kruispunt van de Castertstraat met de Schelpenstraat verhogen we de veiligheid enerzijds met volwaardige opstel- en afslagstroken en anderzijds met een duidelijke fietsoversteek.”

Uitstekende samenwerking

De start van de werken is echter nog niet voor morgen. Een concrete timing kan de schepen nog niet geven. “Het participatiemoment van deze week met de omwonenden is nog maar een eerste stap naar de heraanleg. We moeten nog rekening houden met hun opmerkingen, innames van stukjes voortuin dienen nog te gebeuren, vergunningen moeten nog afgeleverd worden … De aanvang van de werken ligt dus nog veraf. Maar met de heraangelegde Moeskroenstraat vanaf de N32 tot aan de Dronckaertstraat, de ingrijpende werken in J. en M. Sabbestraat, de aangekondigde ontdubbeling van de N58 en de geplande heraanleg van de Grote Weg durf ik wel te stellen dat de samenwerking tussen de stad Menen en het Agentschap Wegen en Verkeer tijdens deze legislatuur uitstekend verloopt”, besluit schepen Roose.