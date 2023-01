Buurtbewoners verklaren kruispunt Zeger van Heulestraat – Lage Dreef voor geopend

Een honderdtal buurtbewoners, burgemeester Vandenberghe en schepen van Mobiliteit Axel Weydts hebben gisteren feestelijk het kruispunt Zeger van Heulestraat – Lage Dreef voor geopend verklaard. Dat kruispunt ging in oktober na vele maanden van gesakker en gejammer weer open voor verkeer na broodnodige oplapwerken. Het kruispunt werd volledig vernieuwd en kreeg ook een pleintje. Daar komen ook nog een zestal bomen en extra groen. De beplanting daarvan start binnenkort.

Het kruispunt van de Lage Dreef met de Zeger van Heulestraat was sinds juni afgesloten en dat zorgde voor heel wat frustraties bij de Heulenaars. Zij moesten zich, letterlijk en figuurlijk, in bochten wringen om hun bestemming te bereiken. Uiteindelijk opende het kruispunt ook anderhalve maand na de deadline. De kostprijs van de heraanleg bedroeg € 370.000 inclusief BTW.

Het kruispunt van de Lage Dreef met de Zeger van Heulestraat werd vernieuwd, vergroend en kreeg een nieuw pleintje, bestaande uit zes bomen en een aantal zitplaatsen. De beplanting daarvan wordt de komende maanden opgestart. Het kruispunt krijgt ook een verkeersplateau om de snelheid van bestuurders te remmen en de verkeersveiligheid te verhogen. De Lage Dreef kreeg ook eindelijk voetpaden en een nieuwe parkeerstrook. “Dit is een belangrijke aanpassing voor deze belangrijke toegangsweg tot de Heulse dorpskern. Verkeersveiligheid stond ook hier weer voorop. Een verkeersplateau in combinatie met een veel overzichtelijker kruispunt moet de veiligheid verbeteren. We bedanken de ondernemers en bewoners voor het geduld en het begrip tijdens deze werken met toch wel aanzienlijke hinder”, zegt Axel Weydts, schepen van Openbare Werken.

Feestelijke opening

Het enthousiasme was dan ook groot bij de buurt én de stad om het kruispunt feestelijk te openen. Gisteren verzamelden zo’n honderdtal Heulenaars, samen met burgemeester Vandenberghe en schepen van Mobiliteit Axel Weydts om het kruispunt te openen en te klinken op het nieuwe jaar. “Als buurtcomité zijn we heel blij met de opkomst. Ondanks het minder mooie weer, konden we toch rekenen op de aanwezigheid van een 100-tal buurtbewoners. We waren blij samen te mogen klinken op het nieuwe jaar én op de opening van ‘ons’ nieuwe kruispunt en pleintje, waarvan de heraanleg omwille van de verkeersveiligheid écht wel nodig was. En al hebben de werken dan wat langer geduurd dan gepland, we zijn als buurt heel tevreden met het resultaat,” aldus Nancy Geeroms, namens enkele buurtbewoners.