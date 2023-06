Buurt wil zo snel mogelijk ontharding in Normandiëstraat, bestuur wijst door naar ontwerpteam

Op de gemeenteraad van Wevelgem hebben buurtbewoners en ouders van leerlingen van de Posthoornschool een verzoekschrift ingediend betreffende de ontharding van de Normandiëstraat. De buurt wilde een principiële beslissing, om zo vast te leggen dat een geplande inrit naar een te bouwen appartementsgebouw niet aan de orde is. Het bestuur nam zelf geen standpunt in, maar wees door naar het lopend project ‘Leefbuurt Posthoorn’.

“We hebben een verzoekschrift ontvangen en dat is bij mijn weten niet eerder gebeurd”, kondigde Jo Libeer, voorzitter van de gemeenteraad, aan. “Het verzoekschrift werd ingediend door mevrouw Maité Mullebrouck en betreft het ontharden van de Normandiestraat ter hoogte van de Posthoornstraat.”

“We verzamelden inderdaad 500 handtekeningen”, vulde buurtbewoners Maité Mullebrouck aan. “De buurtbewoners en de ouders van schoolgaande kinderen vragen om de autovrije zone te bestendigen zodat enkel nog voetgangers en fietsers toegang hebben.”

Een nieuwe omgevingsvergunning werd ingediend die nauwelijks verschilt van de vorige”, zegt Carlo De Winter (Groen) die zich in het dossier verdiept heeft – gemeenteraadslid Carlo De Winter (Groen)

De achterliggende drijfveer voor dit verzoekschrift zijn de plannen om een appartementsgebouw te bouwen naast de kerk. Volgens de ingediende plannen komt de in- en uitrit van de ondergrondse garage net voor de Posthoornschool uit. De omgevingsvergunning die in die zin werd opgemaakt, was eerder door het bestuur verworpen.

“Een nieuwe omgevingsvergunning werd ingediend die nauwelijks verschilt van de vorige”, zegt Carlo De Winter (Groen) die zich in het dossier verdiept heeft.

“Nog steeds met de inrit langs de Normandiëstraat. Die zal normaliter terug worden verworpen. De intentie van de bouwheer is wellicht om na een tweede weigering in beroep te gaan bij de provincie waar ze hopen op een andere beslissing. Of dat zo zal zijn is nog maar de vraag. Toch wil de buurt met dit verzoekschrift die plannen dwarsbomen. Zodra de gemeente beslist de straat te ontharden is er ook geen sprake meer van een inrit in die straat. En zal de inrit via de Menenstraat moeten plaats vinden.”

Project Leefbuurt Posthoorn

Het woord was dus aan het bestuur, die bij monde van burgemeester Jan Seynhaeve wat meer uitleg gaf bij de plannen op de Posthoorn.

“De Posthoorn is een project dat binnen de projectgroep Leefbuurten van Vlaams minister Bart Somers werd geselecteerd voor subsidie. In die subsidieaanvraag was de ambitie beschreven om leefbuurt De Posthoorn te ontharden, een drietal locaties waren voorzien: voor de school in de Normandiestraat, de Lijnwaadstraat en het binnenplein Normandiestraat.”

“Het is duidelijk dat het bestuur ambities heeft op het vlak van ontharding in De Posthoorn. Deze worden momenteel voorbereid en verder geconcretiseerd door de aangestelde ontwerper. We nemen dan ook op heden geen standpunt hierover in, maar verwijzen de vraag naar de werkgroep die leefbuurt De Posthoorn verder opvolgt. We houden de indieners van het verzoek op de hoogte van elke participatie die wordt georganiseerd in dit verband.”