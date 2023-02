Budabrug onderbroken voor verkeer op weekdagen van 10 tot 11 uur

Tussen 6 februari en 31 maart zal de Budabrug elke werkdag van 10 tot 11 uur afgesloten zijn voor het verkeer. Dit is nodig voor nazicht en onderhoud van de bediening en sturing van de brug.

Er werd bewust gekozen om de Budabrug te onderbreken tussen 10 en 11 uur omdat dit het minst drukke moment van de dag is. De overige uren van de week en in het weekend is de Budabrug zonder onderbreking open voor alle verkeer. De hinder zal dus beperkt zijn.

Omleiding

Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding voorzien via de Groeningebrug. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de nieuwe Reepbrug of de Collegebrug. Het scheepvaartverkeer wordt tijdens de werken gestremd.