Budabrug en Budastraat in Kortrijk onderbroken voor verkeer

Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli zullen er werken uitgevoerd worden aan de Budabrug en in de Budastraat. Dit zal tijdelijk hinder veroorzaken. De nodige signalisatie wordt aangebracht en omleidingen worden voorzien.

Op 5 en 6 juli werkt de firma De Roeck NV uit Melsele aan de Budabrug. Er zijn herstellingswerken nodig aan een betonplaat. Hierdoor is de Budabrug op die dagen onderbroken voor het verkeer. Het gemotoriseerd verkeer komende van de Overleiestraat volgt een omleiding via de Sint-Amandslaan, Kollegestraat, Diksmuidekaai, Koning Albertpark, Burgemeester Vercruysselaan, IJzerkaai en Dam. Het gemotoriseerd verkeer komende van de Dam volgt een omleiding via de Budastraat, Broelkaai, Damkaai, IJzerkaai, Burgemeester Vercruysselaan, Brugsestraat en Overleiestraat. Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de Diksmuidekaai – Collegebrug – IJzerkaai – Dam.

Budastraat

Op woensdag 6 juli werkt de firma DTroof uit Wervik in de Budastraat. Daar wordt ter hoogte van huisnummer 15 een kraan geplaatst. Hierdoor is de Budastaat op die dag en in die zone onderbroken voor het verkeer. Het verkeer volgt een omleiding via de Kapucijnenstraat en de Broelkaai.

Om betrokkenen te helpen om periodes van ernstige hinder door openbare werken te overbruggen, is er de hinderpremie en sluitingspremie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Andere maatregelen vind je op www.onderneeminkortrijk.be/hinderwegenwerken. Je kan er ook een hinderattest of een gesprek aanvragen.