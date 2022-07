Voor de vierde keer in evenveel maanden tijd gaat de Brugstraat in Ardooie opnieuw dicht voor alle verkeer. Dit is het geval op maandag 4 juli en tijdens het weekend op vrijdag en zaterdag.

Het afsluiten gebeurt enerzijds om private bouwwerken te laten doorgaan en verder om wegmarkeringen aan te brengen. Er zal voorzien worden in een omlegging van het doorgaand verkeer.

(JM)