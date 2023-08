Brugsesteenweg in Roeselare krijgt tegen eind oktober twee Hoppinpunten, ook fietspaden worden er aangepakt

Op maandag 21 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van twee Hoppinpunten in de Brugsesteenweg in Roeselare. Ook de fietspaden worden er aangepakt. Tijdens de werkzaamheden, die tot eind oktober zullen duren, is verkeer in beide richtingen steeds mogelijk.

Sinds februari 2023 wordt er in de Brugsesteenweg gewerkt aan de waterleiding. Die werkzaamheden worden na het bouwverlof afgerond.

Daarna gaat Wegen en Verkeer aan de slag met de aanleg van twee Hoppinpunten. Die komen tussen de Rotsestraat en de Rolariusweg. “Dankzij die Hoppinpunten stap je in de toekomst vlot over van het ene op het andere vervoersmiddel”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Veiliger fietsen

Daarnaast wordt de parkeerstrook tussen de Wijnendalestraat en de Rotsestraat ook omgevormd tot een fietspad van twee meter breed. Dit in beide richtingen. Op die plaatsen komt er ook een nieuwe laag asfalt. “Zo fietst men straks vlot en veilig op de Brugsesteenweg”, aldus de minister.

De werken starten op maandag 21 augustus. In een eerste fase wordt er gewerkt in de rijrichting van Roeselare. Een maand later wisselt de aannemer van kant en werkt die in de rijrichting van Lichtervelde. Volgens de huidige planning zijn de werken eind oktober achter de rug.

Doorgaand verkeer steeds mogelijk in beide richtingen

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer in beide richtingen voorbij de werfzone rijden. In fase 1 rijdt het verkeer richting Roeselare op de middenstrook, in fase 2 doet het verkeer richting Lichtervelde hetzelfde.

Ook fietsers zullen gewoon op de Brugsesteenweg blijven rijden. Zij fietsen in een afgebakende zone, afgescheiden van het verkeer. Aan de zijde waar de aannemer niet werkt, kunnen fietsers gewoon het fietspad gebruiken.