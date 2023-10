Bruggestraat blijft tweerichtingsverkeer door afbraak Sancta Maria

De nieuwe asfaltlaag is aangebracht in de Pensionaatstraat in Ruiselede en daar is weer autoverkeer mogelijk. Maar niet voor lang. School Sancta Maria wordt afgebroken en de sloop zal heel binnenkort van start gaan. Dit dossier ligt ter inzage bij de dienst Omgeving tot en met 7 oktober.

De gemeente deelt nu mee dat door de afbraakwerken er wel hinder zal zijn voor het verkeer en dat de openbare weg daar bij momenten zal afgesloten worden. Daarom en vooral met de focus op de veiligheid is beslist het tweerichtingsverkeer in de Bruggestraat aan te houden tot eind augustus 2024 om zo het verkeer in de Pensionaatstraat te ontmoedigen.

Voor de werken in de Pensionaatstraat – gescheiden afwatering en asfaltlaag – was er eenrichtingsverkeer in de Bruggestraat. Nu dus weer en voor een relatief lange periode, in functie van de ‘obstakels’ bij de sloop van schoolgebouw Sancta Maria. Daar komt een compleet nieuw woonzorgcentrum met geïntegreerde sporthal. (RV)