Brandweer rukt twee keer uit om weg te reinigen in Houthulst

Tot twee keer toe moest de brandweer in de loop van zaterdagnamiddag straten gaan reinigen bij Houthulst.

Brandweer Westhoek moest afgelopen zaterdagnamiddag uitrukken naar de landelijke Schrevelstraat bij Houthulst om het wegdek te reinigen. De smalle straat bleek er over een afstand van enkele honderden meters besmeurd met modder. Wellicht was de vuiligheid afkomstig van landbouwactiviteiten in de buurt.

Het wegdek werd onder meer proper gespoten met sproeiers onderaan de brandweerwagen. Tijdens de opruimwerken ontstond plaatselijk even kleine hinder. Een drietal uur later werd de brandweer opnieuw opgeroepen om de openbare weg te reinigen, maar dan in de Stokstraat, enkele kilometer verderop.

(TP/ Foto TP)