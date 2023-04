Bouwwerf in Veurne: Overzicht werken aan station en op andere plaatsen

De gemeenteraad heeft het riolerings- en wegenisdossier van de stationsomgeving in Veurne goedgekeurd. Aannemer TH De Brabandere Vanlerberghe begint eraan op 17 april. Hierna een overzicht van de fasering, en van de vele andere openbare werken in de stad.

Het dossier van de stationsomgeving is een opdracht waar Aquaduin, stadsbestuur Veurne, Aquafin, en Agentschap Wegen en Verkeer samen de schouders onder zetten. Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein, licht het dossier toe.

“De ontwikkelingen op het Suikerpark vergden meer dan eens een aanpassing van het rioleringsdossier. Zo wordt de droogweerafvoer van het woongebied aangesloten op het stelsel op een viertal plaatsen. Ook het wegenisdossier werd meermaals aangepast aan de ontwikkelingen in de ruime omgeving, zoals de nieuwe locatie voor StAPwest, de fietsas door het Suikerpark, onder meer met het oog op verkeersveiligheid. Ook met de bouw van de toekomstige fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Voetbalstraat is rekening gehouden.”

8,6 miljoen euro

Aan de werken hangt een prijskaartje van 8.615.320 euro, waarbij het aandeel van de stad zo’n 1,7 miljoen euro (incl. btw) bedraagt. De uitvoeringstermijn wordt geschat op 430 werkdagen, en de werken worden in een zestal fases uitgevoerd.

De voorbereidende werken starten in de Nieuwpoortkeiweg op 17 april. Daar zal Farys de waterleiding verplaatsen en zal alternerend verkeer met verkeerslichten worden voorzien. Van begin juni tot eind augustus zal Fluvius alle nutsleidingen verplaatsen en zijn er twee rijstroken beschikbaar. Vanaf 17 augustus starten de ingrijpende rioleringswerken, van voor het kruispunt Dode Mannenstraat tot aan de spoorwegovergang. In die werfzone zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn en wordt een omleiding voorzien. Eind december zou deze fase afgewerkt zijn.

Op de volgende fases kan schepen Dequidt nog geen timing kleven. “In fase 2 wordt het kruispunt Rodestraat-Zuidburgweg, met de bouw van het pompstation, aangepakt. In fase 3 is het de beurt aan de Stationsplaats. Dan volgen deelfases 4A en 4B met de Statiestraat en de Nieuwpoortkeiweg. In deelfases 5A, 5B en 5C wordt de Rodestraat onder handen genomen, en in deelfase 6A en 6B de Zuidburgweg.”

Ook elders druk

Intussen werkt de Vlaamse Waterweg NV verder aan de kaaimuur in de Vaartstraat. “De straat blijft zo’n zes maanden afgesloten, maar de werken zullen tegen het bouwverlof afgerond zijn”, zegt Dequidt. “Er is duidelijke omleidingssignalisatie voor automobilisten. Ook in de Brugsesteenweg wordt er gewerkt. Van de Rodestraat tot de Wulpendammestraat legt Fluvius nieuwe gasleidingen in het kader van het herstel van de voetpaden. De doorgang wordt er geregeld met verkeerslichten. Na het bouwverlof start aannemer De Brabandere met het herstel van de voetpaden.”

Vanaf 17 april worden in de Rodestraat de voetpaden tussen de Brugsesteenweg en de Esdoornlaan heraangelegd. De straat wordt twee maanden afgesloten, maar voor voetgangers en fietsers is er doorgang mogelijk. Ook vanaf 17 april wordt het wegdek aan de Pannestraat (tussen de Zwarte Nonnenstraat en de Dehaenelaan) aangepakt, en dat zal ongeveer twee maanden duren.

Dan zijn er nog de geplande werken aan de Oude Vestingstraat en de Rozendalstraat, voor de doortrekking van de Kleine Ring en de parking aan de oude brandweerkazerne. De aanvang staat gepland in 2024. Tot slot werkt het Vlaams Gewest verder aan het fietspad op de N35 en de N8.

Dequidt besluit: “We blijven duidelijk communiceren over alle werken op ons grondgebied. Burgers vinden informatie op de stadswebsite, maar krijgen ook een persoonlijke brief of een e-mail bij eventuele veranderingen van de werken. We hebben ook een brochure waarin alle belangrijke werken worden toegelicht, ook het grote project van de stationsomgeving.”