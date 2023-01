Bouwput in Knokke-Heist veroorzaakt nu ook wegverzakking

De bouwput rond het Maes en Boereboomplein blijft voor problemen zorgen. Deze keer zorgt een wegverzakking in de Stadhuisstraat voor hinder. Wellicht gaat het om een rioolbreuk, te wijten aan de werken in de bouwput.

Buurtbewoners merkten het gat in de straat op. Daarop werd de Stadhuisstraat ter hoogte van nummer 20 afgesloten. Sinds maandag is de rijbaan plaatselijk afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen de Hermans-Lybaertstraat en de Vrièrestraat. Er is een plaatselijke omleiding voorzien via de Hermans-Lybaertstraat, Van Maerlantstraat en de Vrièrestraat. Er is geen hinder voor de voetgangers.

In vergelijking met de problemen van de voorbije maanden – toen zo’n 60 gezinnen lange tijd zonder gas zaten en er schade ontstond aan woningen – betreft het een klein probleem dat snel opgelost zal worden. (MM)