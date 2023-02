Boringen zorgen voor verkeershinder in de Barakken in Menen

Vooraleer de Leiewerken echt van start kunnen gaan, dient de bestaande infrastructuur van nutsmaatschappijen zoals netbeheerder Fluvius, drinkwaterbedrijf De Watergroep of telecombedrijven Proximus en Telenet aangepast te worden. In functie daarvan worden sinds 13 februari twee boringen uitgevoerd onder de Leie door. Dat zorgt vooral in de wijk de Barakken voor veel verkeershinder.

De boorinstallatie staat opgesteld in de Rijselstraat tussen de Waalvest en de Leiebrug. Daarom is er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd richting Frankrijk. De Barakken blijven dus al bij al vrij vlot bereikbaar vanuit het stadscentrum. Maar wie vanuit de Barakken het centrum wil bereiken, wordt omgeleid via de Moeskroenstraat, N32 en Kortrijkstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De parkings Oostkaai en Grensstraat blijven steeds bereikbaar. De werken zullen minstens tot 3 maart duren.

De voorbereidende boringwerken onder de Leie zijn een voorbode van de naderende Leiewerken, die kaderen binnen het Seine-Scheldeproject.

De werf van de eeuw

Het grootscheepse binnenvaartproject Seine-Schelde wil de Leie aanpassen aan de scheepsvaart van de toekomst. Dat zorgt in Menen voor de werf van de eeuw. Een hogere brug en de rechttrekking van de rivierbocht moeten ervoor zorgen dat grotere en langere schepen vlot en veilig kunnen passeren. Samen met de nieuwe brug wordt ook de stadsomgeving vernieuwd en komt er op beide oevers ruimte voor wandelaars en fietsers, met groen en rust- en uitkijkpunten. De fietssnelweg Komen-Deinze zal via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het toekomstige Barakkenpark de Leie in Menen oversteken.

Eind 2020 werd begonnen met de sloop van tientallen onteigende panden langs de Leie. Vorig jaar in mei vatten de werken voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan. In het najaar werd begonnen met de aanleg van het Barakkenpark. Volgens de planning gaan dit jaar de laatste panden in de omgeving van de centrumbrug tegen de vlakte om dan te starten met de eerste werken aan de brug.