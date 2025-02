Bijna heel jaar wegenwerken: Oedelemse Steenweg vanaf 10 februari afgesloten

Vanaf 10 februari wordt de Oedelemse Steenweg in Sijsele afgesloten voor doorgaand verkeer. Aquafin realiseert een gescheiden rioleringsstelsel en het stadsbestuur laat de weg en fiets- en voetpaden vernieuwen. Een overzicht van de gefaseerde aanpak en de hinder.

Zoals gepland, nemen Stad Damme en Aquafin de Oedelemse Steenweg onder handen. “Het doel van de werkzaamheden is in de eerste plaats het aanleggen van een nieuw rioleringsstelsel door Aquafin maar het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om ook de wegenis te vernieuwen.

Eerste fase

In een eerste fase zal de aannemer vanaf 10 februari de Oedelemse Steenweg tussen de Dorpstraat en huisnummer 22 afsluiten. Vanaf dan wordt de straat stelselmatig opgebroken voor de werken. Bij gunstige weersomstandigheden wordt deze fase afgerond tegen eind mei. In de daaropvolgende fase 2 komt het stuk tussen Oedelemse Steenweg tussen huisnummer 22 en de Vandenberghewegel aan bod om opgebroken te worden. Deze fase zou afgerond moeten zijn tegen augustus. Fase 3 omvat het stuk Oedelemse Steenweg tussen de Vandenberghewegel en het kruispunt met de Zomerstraat. Bij gunstige weersomstandigheden is deze fase afgerond eind november. De laatste fase omvat het kruispunt van de Oedelemse Steenweg met de Zomerstraat en in deze fase wordt het kruispunt opgebroken en vernieuwd. Deze werken zouden uitgevoerd worden tussen november en december.

Tijdelijk eenrichting

Het lokaal verkeer wordt omgeleid en in de fases 1 tot en met 3 geldt dat komende van Sijsele (N9) het verkeer de Zwinstraat volgt richting de Zomerstraat West, die tijdelijk wordt omgevormd tot een eenrichtingsstraat richting de Oedelemse Steenweg. Komende van Oedelem kan het lokaal verkeer via de Zomerstraat-Oost, eveneens eenrichtingsverkeer, rijden richting Schardauwstraat en de N9. Tijdens de laatste fase van de werken, als het kruispunt van de Oedelemse Steenweg met de zomerstraat onderbroken is, volgt het verkeer een andere omleiding. Komende van Sijsele gaat het verkeer via de Zwinstraat naar de Zomerstraat-West. Daarna wordt het verkeer via de Egyptestraat omgeleid. De Egyptestraat wordt mee opgenomen in het eenrichtingsverkeer. Vanuit Oedelem wordt het verkeer via de Praatstraat en de Nieuwstraat omgeleid om via de Zomerstraat-Oost en de Schardauwstraat de N9 te bereiken. Voor doorgaand en zwaar verkeer is er een ruimere omleiding langs Oedelem.