Bewonersoverleg over heraanleg Spanjaardstraat: “De straat aangenaam, veilig en modern maken”

De belangrijkste vraag op het bewonersoverleg over de heraanleg van de Spanjaardstraat was om geen plantvak, maar wel een parkeerstrook te krijgen voor de deur. Iedereen was relatief tevreden over de plannen voor de heraanleg.

Dertig inwoners waren aanwezig om in dialoog te gaan met het gemeentebestuur rond de heraanleg van de Spanjaardstraat. “De bedoeling is om dit mooie ontwerp voor te leggen aan alle buurtbewoners en te luisteren naar de commentaren en de bezorgdheden”, zegt schepen van Openbare Werken Chris Bourgois (CD&V). “We willen vooral de straat aangenaam, veilig en modern maken. Ook het aantal parkings willen we behouden om de lokale handel niet te benadelen. Daarnaast starten we binnenkort een parkeerstudie om die buurt en handel te helpen met overlast van wagens.” De straat wordt vanaf café ’t Hoekske aangepakt tot aan de Nachtegaalstraat. In het eerste, smalle gedeelte met de lintbebouwing komt alles op één niveau en de goot in het midden van de weg. “Zo wordt er visueel een beetje een pleinfunctie gecreëerd. De weg blijft tweerichtingsverkeer, want ook de Lijnbus passeert hier. Plantenbakken, waar het tractorverkeer net kan passeren, worden geplaatst om snelheid te ontmoedigen”, zegt schepen Bourgois. Een bewoner suggereerde om eventueel een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren. Het gemeentebestuur neemt dit mee naar de verkeerscommissie die zich daarover zal uitspreken. “Het is een te bespreken piste, maar dat betekent wel dat tractoren dan via de Cathilleweg zullen moeten rijden. Voorbij de bocht en de lintbebouwing voorzien we extra parkeerplaatsen. We zullen dit doen door de bestaande haag te vervangen door een parkeerstrook. Tegelijkertijd zijn we nog bezig met het zoeken naar extra parkeerruimte in de onmiddellijke dorpskern.”

parkeerstudie

Bekende Stalhillenaar Norbert Demonie ziet de plannen graag komen. “Het wegdek en de riolering dateren waarschijnlijk van kort na de Tweede Wereldoorlog,” zegt de imker-glasblazer uit Jabbeke. “Mijn vrouw, hier opgegroeid, en ik hebben het nooit anders geweten. Goed dus dat er een gescheiden rioleringsstelsel komt en het een modern uitzicht krijgt. Persoonlijk ben ik wel bezorgd voor het bestaan van de lindebomen. Deze zijn immers noodzakelijk voor de bij.”

Ook Piet Berton (N-VA) was als Stalhillenaar aanwezig. “Men zou beter eerst een parkeerstudie uitvoeren en dan de werken. Er is ook grote bezorgdheid voor barsten, aangezien er diep zal gegraven worden tot tegen de gevels. De aanleg moet in functie van de bewoners bekeken worden, niet in functie van zwaar vervoer.” (Patrick Anthone)