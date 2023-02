Bewoners Honzebroekstraat in Roeselare klagen over natte kelders na de werken; stadsbestuur kijkt voor structurele oplossing

De Honzebroekstraat onderging een metamorfose, maar voor heel wat bewoners heeft dat een nare bijkomstigheid. “Veel mensen wonen hier al 40 jaar. Nooit hadden we een druppel in onze kelder, maar nu mogen we die leegscheppen.” Sommige huizen vertonen ook scheuren.

Het is Erik Hantson die namens de buurt aan de alarmbel trekt. De werken in de Honzebroekstraat zijn ondertussen al enkele maanden opgeleverd, maar deze winter kwam men tot de vaststelling dat in heel wat huizen de kelder onder water komt te staan. “Al die jaren daarvoor hadden wij een perfect droge kelder”, zegt Erik die op het huisnummer 104 woont. “Het heeft nu al een tijdje niet geregend, bij mij is het water dus weg. Omdat ik ook wat hoger woon dan de rest van de straat. Maar bij mijn overburen is het nog steeds water scheppen.”

“We willen eerst de juiste oorzaak achterhalen, daarna gaan we voor een structurele oplossing” (schepen Francis Debruyne)

Een van die overburen is zijn broer Lieven en zijn echtgenote Ingeborg Cosaert. Zij huizen op het nummer 33 en wonen er ook al bijna vier decennia. “We hebben dit huis destijds gekocht en helemaal gerenoveerd. In de kelder stockeren we heel wat voedingsmiddelen, maar je mag nu alles van de grond zetten, want ik moet nog dagelijks water scheppen”, illustreert Ingeborg terwijl ze met een vuilnisblik een emmer vult. “De parkings hier voor de deur zijn nu water doorlaatbaar. We zijn daar niet tegen, maar het gevolg is dat de grond dat niet meer kan slikken. Als we de stadsdiensten contacteren krijgen we te horen dat de riolen vroeger poreus waren en dat water opnamen. Maar dat alleen kan het niet zijn natuurlijk.”

Erik Plouvier (links) en Erik Hantson vinden dat er dringend iets moet gebeuren aan de wateroverlast in de straat waar ze al vier decennia wonen. © Stefaan Beel

In de straat is er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. “Maar voor ons is het niet evident om daar op aan te sluiten, daarvoor zouden we achteraan al onze recent aangelegde terrassen moeten uitbreken. En de rijhuizen hiernaast, die moeten die aansluiting niet hebben. Daar komt alle water wel samen. Het is een dure ingreep, maar extra zuur als je die moet doen en je buren niet”, merkt Ingeborg nog op. Het huis van het echtpaar vertoont ook scheuren. “Toen dat zwaar verkeer hier passeerde, dacht ik dat de glazen uit de kast zouden daveren. En onze zijgevel vertoont nu ook scheuren.”

Kelderdrainage

Iets hoger in de straat op huisnummer 57 woont Erik Plouvier. Als we er naar toe wandelen wijst Erik Hantson elk huis waar ze ook wateroverlast hebben aan. “Wij willen ook optreden in naam van die mensen, want niet iedereen kan of wil naar buiten komen.” Erik Plouvier wil wel zijn verhaal doen. “Door het werfverkeer hebben we in huis ook schade, dat hebben we al laten herstellen. Maar ook ik heb water in de kelder, de 43 jaar ervoor was dat niet het geval. Als ik 1788 belde kreeg ik kort te horen dat ik zelf voor de oplossing zal moeten zorgen. Ik liet al offertes maken voor een kelderdrainage, dat prijs schommelt daar rond de 5.000 euro. Toch een aardige som om neer te tellen en dat voor zoveel bewoners natuurlijk.”

De heraanleg van de Honzebroekstraat wordt door de bewoners in het algemeen ook niet geheel gesmaakt. “Akkoord, het is mooier. Je hebt hier en daar een boompje”, zegt Ingeborg. “Maar dat weegt niet op tegen de nadelen.” Schoonbroer Erik Hantson wijst er ook op dat er manifest te weinig parkeerplaats is in de straat. “Nu is er eenrichtingsverkeer, vroeger kon je in beide richtingen overal parkeren. Nu zijn er heel wat plaatsen verdwenen en dat zorgt ervoor dat heel wat mensen hun wagen niet kwijt kunnen.”

Oorzaak achterhalen

Bij Stad Roeselare is men uiteraard op de hoogte. “Er is op dit moment zelfs iemand quasi fulltime mee bezig”, benadrukt Francis Debruyne, schepen van onder meer projecten openbaar domein en waterhuishouding. “We onderzoeken in eerste instantie wat de oorzaak is. Komt het door de trillingen bij werken, zijn er andere problemen… Eens we de oorzaak kennen, kunnen we dan ook bepalen wie voor de oplossing moet instaan. Het is natuurlijk zo dat er een periode heel veel water is gevallen. Vroeger diende de riool, die we nu dus vervangen hebben, als een soort drainagebuis omdat die soms op bepaalde plekken stuk was. Maar we werken nu aan een structurele oplossing en we zullen daar de betrokken uiteraard van op de hoogte brengen”, aldus Francis.