Betonrot in Herdersbrug: anderhalve maand herstelwerken

Van maandag 10 maart tot en met zondag 27 april is de Herdersbrug in Brugge voor alle verkeer afgesloten. Het weer en technische problemen kunnen de planning wijzigen.

Eerst herstelt bouwonderneming Artes het betonrot in de brugkelder van deze brug over het Bopudewijnkanaal in Dudzele. Nadien plaatst het gespecialiseerde bedrijf Vandezande nieuwe vijzels. Deze zorgen ervoor dat de brug vlot omhoog kan als er boten moeten doorvaren.

Sedert de aanleg van de auotweg A 11 en het invoeren van plaatselijk verkeer in Dudzele moet er minder autoverkeer over de Herdersbrug. Het plaatselijk verkeer en het havenverkeer volgt een omleiding via de Lodewijk Coiseaukaai en Pathoekeweg.

Hinder

Bij start van de zomer opnieuw even hinder

Ten slotte blijft de Herdersbrug van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli opnieuw omhoog voor de vervanging van de hydraulische olie in de cilinders. Ook die week is er dus geen verkeer over de brug mogelijk.