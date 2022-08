Belangrijkste winkelstraat in Roeselare wordt onder handen genomen

Vanaf volgende week maandag wordt het wegdek van de Ooststraat, de belangrijkste winkelstraat in het centrum van Roeselare, onder handen genomen. Drie weken lang zal er gewerkt worden tussen de Grote Markt en het kruispunt met de Jan Mahieustraat. “De werken zijn broodnodig. Sommige landbouwwegen liggen er beter bij dan de Ooststraat”, aldus schepen van openbare werken Francis Debruyne (CD&V).

Wie in de drukste winkelstraat wandelt of er passeert met de wagen merkt ongetwijfeld de slechte staat van het wegdek op. De Ooststraat bevat verschillende putten en verzakkingen. “De rijweg is dringend aan vernieuwing toe. Op verschillende plaatsen zie je schade aan het wegdek”, stelt ook schepen van openbare werken Francis Debruyne vast. De stad wil daar de komende drie weken verandering in brengen. “De huidige tegeltjes worden uitgebroken. Nadien herstellen we de funderingen, goten en putdeksels en worden er twee lagen asfalt gegoten.”

Als de weersomstandigheden goed zijn zullen de werken maximum drie weken duren. “Dat is een vrij korte periode om het wegdek van ruim 1285 m² te vernieuwen. Het resultaat zal een grote verbetering zijn voor alle weggebruikers en geeft weer extra uitstraling aan ons stadscentrum.” De werken in de centrale winkelstraat gaan wel gepaard met enige hinder. “We houden het kruispunt van de Ooststraat met de Jan Mahieustraat en de Delaerestraat zo lang mogelijk open. Het verkeer zal in het begin van de werken een omleiding kunnen volgen via de Delaerestraat, waar de rijrichting tijdelijk omgekeerd wordt, en de Jan Mahieustraat.” Het kruispunt zelf wordt slechts enkele dagen afgesloten voor het verkeer.

Tijdens de werken blijven de voetpaden toegankelijk voor passanten en shoppers. Op verschillende plaatsen zal je ook te voet de Ooststraat kunnen oversteken. “Tijdens de voorbereidende werken creëerden we ook een nieuwe, toegankelijke oversteekplaats voor minder mobiele mensen”, voegt de schepen toe.

De handelaars werden inmiddels door de stad al geïnformeerd omtrent de geplande werken. “Als er zo’n werken moeten gebeuren, dan moeten ze gebeuren. Nu is het misschien zelf de beste periode om die uit te voeren. We hebben er net een goede soldenperiode op zitten”, aldus Ghislaine Matten van schoenenzaak Rigi. Zij is vooral blij dat de voetpaden toegankelijk blijven. “Hopelijk klopt het en zullen de werken slechts een drietal weken duren. Chems Chouari van Subland, gespecialiseerd in Amerikaanse snoep, houdt dan eerder zijn hart vast. “Ik ben vroeger al enkele keren met werken geconfronteerd en ben dan ook bang dat de werken misschien wel tegen de start van het schooljaar niet af zullen zijn. Misschien had men beter de werken gepland tijdens de coronacrisis. Ik heb geluk dat de eerste fase van de werken voor mijn deur uitgevoerd worden en ik nog vrij dicht bij de markt zit met mijn zaak. Het is wel een goede zaak dat shoppers wel nog op de voetpaden kunnen.”