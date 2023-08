Belangrijke wegenwerken van start in Veurne: Nieuwpoortkeiweg volledig afgesloten

In Veurne is de Nieuwpoortkeiweg vanaf vandaag afgesloten van net voor de Dodemannenstraat tot aan de spoorwegovergang. Er is in beide richtingen geen verkeer meer mogelijk tussen de rotonde in Wulpen en Veurne. Er komen nieuwe rioleringen en ook het wegdek wordt vernieuwd.

De weggebruikers moeten een omleiding volgen via de Toekomstlaan en de Brugse Steenweg of de E40.

De werken zullen vermoedelijk tot eind december duren.

Ondertussen worden er ook nieuwe voetpaden aangelegd in de Brugse Steenweg en dit aan de beide zijden tussen de Wulpendammestraat en de Rodestraat. Er wordt stapsgewijs gewerkt waarbij er telkens op een klein stuk van de Brugse Steenweg alternerend verkeer mogelijk zal zijn. Deze werken zullen vermoedelijk tot eind september duren. (JT)