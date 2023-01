Begin februari start heraanleg van belangrijke straten in Oostends stadscentrum: “We zullen proberen de hinder tot een minimum te beperken”

In februari starten de werken in de Hertstraat en een deel van het Marie-Joséplein. Het gaat om de vernieuwing van de nutsvoorzieningen en de herinrichting van de straten. “De straten worden aangelegd in de lijn van de al vernieuwde Adolf Buylstraat”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Zowel de Hertstraat als het stuk Marie-Joséplein dat wordt heraangelegd zijn verkeersvrij. De werken zullen dus geen verkeersproblemen met zich meebrengen. Voetgangers en shoppers zullen echter wel geconfronteerd worden met de werken. “Maar dat gaan we proberen tot een minimum te beperken: zowel voor de bewoners als de handelaars en de voetgangers”, zegt eerste schepen, Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein. “De werken in de Hertstraat starten begin februari en moeten tegen eind mei al klaar zijn. De straat wordt aangelegd in dezelfde stijl van de Adolf Buylstraat. De Hertstraat is echter niet zo’n brede straat en dat verminderd de mogelijkheden rond werfinrichting. We gaan uiteraard zorgen dat er een goede communicatie is tussen de stad en de betrokkenen.”

Eind mei

Als alles goed gaat en de weersomstandigheden zitten mee, dan zouden de werken in de Hertstraat tegen eind mei al moeten afgerond zijn. “Nog in februari wordt gestart met de heraanleg van een deel van het Marie-Joséplein”, vervolgt de schepen. “Het gaat om het gedeelte aanpalend aan de Adolf Buylstraat. Daar worden de werken gestart met het aanleggen van de hoofdnutsleidingen vanaf begin februari. Dat zal ongeveer tot halverwege maart duren. In de tweede helft van maart komen de huisaansluitingen aan de beurt.”

In september 2023 wordt er dan uiteindelijk gestart met de rioleringswerken en de afwerking van de straat. “Na de eerste fase wordt de straat afgewerkt met mager beton. Dat zal er proper uitzien en dat zal begaanbaar zijn. Vanaf september starten de werken dan opnieuw om de straat af te werken. In principe zouden de werken tegen februari 2024 volledig voorbij moeten zijn. Er zal geen hinder zijn voor wie de tram of bus moet nemen ter hoogte van het Marie-Joséplein. Later, maar dat zal niet meer voor deze legislatuur zijn, willen we de rest van het Marie-Joséplein vernieuwen. In de eerste fase komt er wel al een nieuwe tramhalte aan de kant waar de werken plaatsvinden”, aldus Anseeuw.

Geveltuintjes

De bewoners en handelaars werden afgelopen maandag tijdens een bewonersvergadering op de hoogte gebracht van het verloop van de werken. Het stadsbestuur maakt meteen van de gelegenheid gebruik om inwoners te informeren over geveltuintjes. “Dat is een smalle strook tegen de gevel op het openbaar domein”, legt de schepen uit. “De bewoners staat echter zelf in voor de groenaanleg en het onderhoud. Huurders hebben echter wel toestemming nodig van hun eigenaar. De dienst Openbaar Domein van de stad staat in voor het opbreken van het trottoir, het maken van de plantput en het vullen met teelaarde. Dat is gratis. Dat kan echter niet in winkelstraten, bij terrassen en bij uitstralingen.”

Alle voorwaarden zijn terug te vinden via www.oostende.be/geveltuintjes.