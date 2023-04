Bakkerskoppel verhuist tijdelijk naar andere bakkerij nu grote werken in Dadizele gestart zijn

In het centrum van Dadizele zijn op 24 april grootse werken gestart. Enkele belangrijke invalswegen, zoals de Kleppestraat en de Ledegemstraat, krijgen een heuse make-over. Patrick Tommelein en Ann Boeve van bakkerij Patrick en Ann uit de Kleppestraat anticiperen en nemen tijdelijk hun intrek in een voormalige bakkerij in de Ketenstraat.

De plannen voor de werken in Dadizele lagen al even op de plank, maar op 24 april was het uiteindelijk zover. In de Kleppestraat werden de eerste werken uitgevoerd van een groots vernieuwingsproject in het centrum van Dadizele. “Het komende anderhalf jaar worden hier grote, maar belangrijke werken uitgevoerd. Zowel in de Kleppestraat als in de Ledegemstraat wordt de riolering ontdubbeld, maar ook het wegdek wordt aangepakt”, aldus schepen voor Openbare Werken Geert Vanthuyne (Visie).

Parkeren op parking vroegere Duponzoo

In een eerste fase staat de Kleppestraat op de agenda. “De straat zal in de toekomst smaller zijn, maar er komen wel meer parkeerplaatsen dan aanvankelijk voorzien. Wadi’s zullen ervoor zorgen dat het water infiltreert in de grond”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

De gemeente ging ook in overleg met de eigenaars van de grond waar vroeger Duponzoo was. “Bewoners van de Ledegemstraat en Kleppestraat mogen tijdens de werken hun wagen parkeren op de voormalige parking van de dierenspeciaalzaak. De werken in de Kleppestraat duren tot oktober. Daarna wordt het kruispunt Kleppestraat-Ledegemstraat onder handen genomen. In 2024 starten de werken in de Ledegemstraat.

Tijdelijke verhuis bakkerij

De start van de werken in de Kleppestraat betekent ook een nieuwe start voor het bakkerskoppel Patrick Tommelein en Ann Boeve. “Het is exact dertig jaar dat we onze bakkerij langs de Kleppestraat hebben. Tijdens de grote werken in de Kleppestraat zouden we niet bereikbaar zijn voor onze klanten. We zochten daarom naar een tijdelijke oplossing”, aldus Ann.

Die werd gevonden in de Ketenstraat. Op de plaats waar vroeger bakkerij Artisano huisde, namen Patrick en Ann met hun winkel tijdelijk hun intrek. Maandag opende het bakkerskoppel er hun deuren. “Hier zijn we weer volop bereikbaar. Het doet wel raar om na dertig jaar plots ergens anders onze zaak te runnen.”