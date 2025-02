AWV plant snelle ingrepen om fietsverkeer veiliger te maken in afwachting van volledige heraanleg rotonde Spillebad

Nog dit voorjaar start het Agentschap Wegen en Verkeer met een aantal ‘quick-winingrepen’ op de rotonde aan het oude zwembad Spillebad, waar zowel de Meiboomlaan (N37), Meensesteenweg (N32), Westlaan en de Hippoliet Spilleboutdreef (N37) op uitkomen. Deze rotonde is onveilig voor fietsers. In afwachting van een volledige herinrichting van dit kruispunt worden nu verhoogde verkeerseilanden geplaatst om de fietsers meer bescherming te bieden. Eerder raakte al bekend dat er op het kruispunt straks lichten komen.

Enkele jaren geleden werden er al paaltjes geplaatst op de belijning maar die brachten geen soelaas. Daarom komen er nu verhoogde verkeerseilanden in de plaats van de belijning om fietsers beter af te schermen van het gemotoriseerd verkeer. Bovenop die verhoogde verkeerseilanden komen opnieuw paaltjes.

Uitvoering gepland tijdens schoolvakantie

Een precieze datum voor de uitvoering van deze maatregelen staat momenteel nog niet vast. Eerst moeten er vergunningen verkregen worden, waarna de aannemer kan starten. De uitvoering zal vermoedelijk tijdens de verkeersluwe periode van de paasvakantie gebeuren om de hinder, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd, zoveel mogelijk te beperken.

Onderzoek naar structurele oplossing is lopende

Deze maatregelen komen er in afwachting van een meer structurele oplossing waarbij het volledige kruispunt zal heringericht worden. Het verkeerstechnisch onderzoek is volop bezig. Er werden reeds tellingen en simulaties gedaan om de verkeersbewegingen en verkeersintensiteiten in kaart te brengen. Daaruit bleek dat de rotonde moet vervangen worden door een lichtengeregeld kruispunt. Het verkeerstechnisch onderzoek zal nagaan welke aanpassingen nodig zijn om het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken voor zowel de automobilist als de fietser.

De ontwerpplannen worden de komende maanden verder uitgewerkt waarbij ook de noden van het openbaar vervoer worden meegenomen. Aangezien de bestaande weginfrastructuur zal opgebroken worden, biedt dit de gelegenheid om ook een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.