Avelgemstraat in Zwevegem na anderhalf jaar weer open voor het verkeer

De Avelgemstraat in Zwevegem werd vrijdagavond opnieuw opengesteld voor het verkeer. Daarmee komt een einde aan de rioleringswerken die ruim anderhalf jaar duurden.

De rioleringswerken startten halfweg april 2022. Eerst werd de Kortrijkstraat aangepakt. Daarna het deel aan de kerk en sinds halfweg augustus het stuk in de Avelgemstraat vanaf de Kasteelstraat tot het kruispunt met de Leopoldstraat en de Twee Molenstraat.

Riool in slechte staat

Aanvankelijk werd gedacht dat dit stuk zou afgewerkt zijn tegen eind september, maar onvoorziene werken zorgden voor vertraging. “Tijdens de werken werden er niet geïnventariseerde leidingen en afvoeren ontdekt waardoor er extra voorzichtig diende gewerkt te worden. Daar bovenop bleek dat het stuk riool waarop diende aangesloten te worden zich in heel slechte staat bevond waardoor er extra vernieuwingswerken zich opdrongen. Dit had uiteraard zijn tijd nodig. Bijkomende reden van vertraging was dat Proximus besloot om dan toch hun papier-loodkabel te vervangen in dit stuk van de straat. Ook de weersomstandigheden de jongste weken, speelden niet in het voordeel”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Desmet.

Vrijdag werd nog hard gewerkt om de weg te kunnen openstellen, wat rond 16.30 uur gebeurde. Volgende week dienen nog enkele kleine zaken afgewerkt te worden, maar deze zullen geen verkeershinder veroorzaken.

Schepen Desmet was in zijn nopjes dat de werken kunnen afgesloten worden en de weg terug open. Hij trakteerde de arbeiders dan ook op gebak en een alcoholvrij drankje.