Asfalteringswerken Honzebroekstraat in Roeselare uitgesteld door koude weer

Door de koude temperaturen, kan de aannemer deze week geen asfalt gieten in de Honzebroekstraat, Vinkenstraat en Gitsestraat. Het warme verse asfalt zou te bruusk afkoelen, waardoor de uitvoering niet perfect zou zijn.

“We houden de weersvoorspellingen in de gaten en gaan met de asfaltering van start zodra dit mogelijk is”, klinkt het.

Vanaf maandag 6 maart wordt het kruispunt met de Getouwstraat afgesloten. De Getouwstraat is vanaf heden bereikbaar via de Lakenstraat. Dit betekent dat tijdens de asfalteringswerken in de Honzebroekstraat, de Getouwstraat enkel via de Damaststraat bereikbaar zal zijn. De Wolstraat is bereikbaar via de Honzebroekstraat en het eerste kruispunt.