Ardooise Waterbek wordt klaargestoomd voor de zomer: Verbeteringswerken van start

Om het aan de Waterbek in Ardooie tijdens de komende zomerdagen wat aangenamer te maken, zijn er werken gestart.

Het bestaande pad wordt er vervangen. De houten constructie was onstabiel en de bovenste planken waren op veel plaatsen gebroken. Naast de werken aan het pad wordt de ingang aan de Berlingmolenstraat beter toegankelijk gemaakt. Zo zullen de fietsers, de buggy’s en de rolstoelen beter toegang krijgen. Op de groene zone worden er picknicktafeltjes geplaatst.

Het project is in samenwerking met Westtoer, de toeristische dienst van de provincie West-Vlaanderen en het Europees plattelandsfonds, waarbij geïnvesteerd wordt in een herwaardering van het platteland.

Genieten van een boek op de ligbanken, een gezellige picknick met het gezin, een fietstocht aan de waterkant… het zijn de nieuwe uitdagingen voor deze zomer. De werken zullen voltooid zijn voor aanvang van het familiefestival De Waterbek.

(JM)