Ardooise Brugstraat wordt een week afgesloten

De Brugstraat te Ardooie wordt vanaf dinsdag, 5 april afgesloten voor het verkeer. Er worden werken gepland en deze zullen tot en met vrijdag duren.

Het betreft rioleringswerken aan een woning, halverwege de straat, in de omgeving van de Blekerijstraat. De werken waren reeds gepland in de Krokusvakantie maar de aannemer kwam toen, niet opdagen.

Omdat de werken in de schoolomgeving worden voorzien is gekozen om deze nu tijdens de paasvakantie te realiseren. Er zal deze week in een omlegging van het verkeer voorzien worden. Zo zal er drukker verkeer zijn in de Eekhoutstraat en in de Kortrijksestraat. (JM)