Ardooise Beverensestraat nog tot eind april dicht

In de Beverensestraat te Ardooie is het einde van de werken in deze fase in zicht. Maar dat betekent geenszins het einde van de verkeersmoeilijkheden. Een nieuwe fase komt er aan.

Als het weer verder mee zit zouden de huidige werkzaamheden in de straat afgerond zijn tegen eind april. Het betreft de voetpaden, de parkeerplaatsen en de fietssuggestiestroken. Verkeer wordt dan weer mogelijk.

Daarmee is de verkeersellende niet voorbij. Het kruispunt met de Sprietstraat blijft dicht tot aan het bouwverlof. Het verkeer wordt omgeleid. Na het bouwverlof start er een volgende fase en komt de Hellestraat aan bod. Deze fase is voorzien tot eind dit jaar.