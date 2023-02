Al van bij heraanleg tien jaar geleden zijn voetpaden Zeelaan in De Panne te glad en poreus: “Jammer dat gemeente nooit een schadevergoeding kreeg. Nu moeten we 1,7 miljoen euro investeren”

De zomer van 2011 was een heuglijke periode voor de gemeente De Panne want de vernieuwde Zeelaan ging open. Die feestvreugde ging al snel over in kopzorgen want de tegels van de voetpaden waren te glad en poreus. Jaren deed het bestuur lap- en tapwerk tot nu. “We zullen de voetpaden uitbreken en opnieuw aanleggen”, reageert schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). De ontwerper is aangesteld, maar waarom kreeg de gemeente nooit een schadevergoeding voor zijn lamentabele voetpadtegels?

Studiebureau Haegebaert uit Jabbeke is door de gemeente De Panne aangesteld om een plan op te maken voor de heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan tussen de Kasteelstraat en de Duinkerkelaan-Nieuwpoortlaan. Nochtans dateert de vorige heraanleg nog maar van 2011. Met 5.000 gratis ontbijtpakketten en een pak animatie vierde de gemeente zijn vernieuwde Zeelaan, een werk waarin het vier miljoen euro had gepompt. Niet veel later begonnen de problemen. Mensen gleden uit over de tegels en er begonnen stukken af te breken. “Het studiebureau had die keramische tegels op beton aangeraden, maar dat bleek niet de juiste keuze te zijn geweest”, blikt huidig schepen Wim Janssens daarop terug. “Tijdens de vorige legislatuur werden de werken helaas opgeleverd waardoor we niets meer konden doen. Naar een mogelijke schadevergoeding konden we fluiten. Een gemiste kans, maar we moeten vooruit kijken. Toen we in 2019 een grootschalige bevraging deden voor de opmaak van ons beleidsplan stond de heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan op de eerste plaats.”

Vijf maanden

Corona zorgde voor wat vertraging, maar nu staat de ontwerper klaar om het definitieve plan op te maken. Komende maandag staat een eerste overleg gepland. “Op het kruispunt Visserslaan-Zeelaan hebben we getest met verschillende materialen”, legt Janssens uit. “Daaruit weten we nu al dat we de betonlaag van 15 centimeter dik zullen moeten verwijderen. De buurt hoeft niet te vrezen voor trillingen of geluidsoverlast want de aannemer snijdt die betonplaten eruit en heft ze in de vrachtwagen om af te voeren naar de breekinstallatie. Dat gaat behoorlijk snel. We hopen dat we in vijf maanden tijd de voetpaden kunnen heraanleggen.”

Wanneer de werken precies zullen starten, ligt nog niet vast. “We hebben een periode van dit najaar tot de zomer van volgend jaar”, duidt Janssens. “De ontwerper overlegt eerst met de ondernemers en de buurt. De materiaalkeuze, de afmeting van de terrassen, de rijrichting en de duurtijd van de werken zijn een paar voorbeelden van gespreksonderwerpen. Om de lokale handelaars na corona niet te confronteren met werken voor de deur hebben we dit project bewust verschoven naar het einde van de legislatuur. Voor de zomer willen we een definitief plan en zullen we een precieze startdatum weten.”

In het meerjarenplan is een totaalbudget van 1,7 miljoen euro ingeschreven. (GUS)