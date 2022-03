Afslag naar Prins Albertlaan voor drie weken dicht voor herstelling aan de Centrumbrug in Izegem

Vanaf maandag zal de firma Ghent Dredging een herstelling uitvoeren aan een brugdekvoeg van de centrumbrug in Izegem, waardoor de afslag naar de Prins Albertlaan afgesloten wordt.

Er is een omleiding voorzien via de Korenmarkt, Nieuwstraat, Gentsestraat en Dirk Martenslaan. Zwaar vervoer wordt omgeleid via de Dam en Noordkaai richting de Sasbrug. Voor fietsers en voetgangers blijft de afslag richting de Prins Albertlaan wel toegankelijk.

De werken vinden plaats vanaf 14 maart tot en met 1 april en zullen dus drie werkweken in beslag nemen.