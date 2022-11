Afrit Bissegem op R8 vanaf vrijdag voor twee jaar afgesloten voor vrachtverkeer

Door de werken aan de trompetaansluiting A19/R8 in Kortrijk heeft het agentschap beslist om vanaf vrijdag 2 december, na de ochtendspits, vrachtwagens met een gewicht van meer dan vijf ton te weren op de afrit nummer elf richting Bissegem. Het agentschap doet dit om te vermijden dat de Meensesteenweg vast komt te zitten door vrachtwagens die de binnenring van de R8 weer willen oprijden. Het verbod zal gelden tot het einde van de werken, eind 2024.

Het wordt hoe dan ook onmogelijk voor vrachtwagens om de afrit richting Bissegem nog te nemen. Het Agentschap Wegen en Verkeer installeert er een ‘vrachtwagensluis’. De rijstrook wordt met betonnen stootbanden versmald tot 2m40, waardoor vrachtwagens niet meer door kunnen. Het Agentschap voorziet voldoende signalisatie om de ingreep duidelijk te maken.

Het verkeer op de A19 en E403 met als bestemming het noordelijk deel van de R8, dient via de E17 en het complex Kortrijk-Oost om te rijden. De algemene omleiding tijdens de werken aan de trompetaansluiting A19/R8 blijft nog steeds van toepassing: het doorgaand verkeer naar en komende van Gent volgt de omleiding via de as E403, het complex Aalbeke en de E17.