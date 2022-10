Afrit 6 (Roeselare-Rumbeke) op E403 is sinds deze morgen weer open

Deze morgen stond er van in Moorsele richting Brugge een behoorlijk lange file omdat de wegsignalisatie aan de werken tussen Moorsele en de afrit Roeselare-Rumbeke werd weggenomen. Het was er tot meer dan één uur aanschuiven. In de richting Brugge is het einde van de werken voorzien voor eind oktober, in de andere rijrichting naar Kortrijk zal het tot eind november duren. Sinds deze morgen kun je de afrit Roeselare-Roeselare ook weer nemen, zowel voor wie richting Brugge of Kortrijk rijdt.

Vanaf donderdag 13 oktober is het verkeer op de E403 in de rijrichting Brugge weer opengesteld en op twee normale rijstroken waar een snelheid zal gelden tot 70 km/u. “De linkerrijstrook blijft voorlopig nog afgesloten aangezien er nog afschermende constructies (betonnen stootbanden of ‘new jerseys’) moeten geplaatst worden maar de levering daarvan laat op zich wachten. Daardoor moet het verkeer richting Kortrijk en Doornik voorlopig nog over twee versmalde rijstroken”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Momenteel is voorzien dat de werken in de rijrichting Brugge volledig klaar (en dus alle rijstroken weer berijdbaar) zullen zijn tegen eind oktober en die in de rijrichting Kortrijk tegen eind november.”

“Stootwagens lieten op zich wachten, daardoor konden de werken pas later van start gaan”

Het was deze morgen ook een tijdlang aanschuiven, omdat het weghalen van de signalisatie in de ochtendspits gebeurde. “De aannemer was al om 5 uur ter plaatse, maar kon maar anderhalf uur later van start gaan, omdat de stootwagens die de arbeiders moeten beschermen pas dan ter plaatse waren. Tussen 8.15 en 8.30 uur stond er daardoor een file van 11 kilometer en was het een uur aanschuiven”, duidt Eveline Vancaetsbeeck van AWV.

Sinds deze morgen kun je ook afrit 6 op de E403 nemen en zo aansluiting maken op de N36. Zowel voor het verkeer dat richting Brugge of richting Kortrijk rijdt. Nu moest telkens een ommetje gemaakt worden via een volgende afrit.

Deze morgen deed zich ook een ongeval voor op de E403 in Lichtervelde, maar dat in de andere rijrichting. Het had dus niets met de fasewissel tussen Moorsele en Roeselare te maken.