Aanschuiven geblazen door werken rond de Pottelberg

Uren aanschuiven, geduld oefenen en je rit tijdig aanvatten. Wie deze dagen naar Kortrijk moet en daarvoor de zone rond de Pottelberg moet gebruiken, voorziet misschien best een extra portie geduld. Door een aaneenschakeling van werken is het voor automobilisten aanschuiven geblazen en beterschap is nog niet meteen in zicht.

De Aalbeeksesteenweg, de verbindingsweg die Kortrijk met Moeskroen verbindt, ondergaat al een lange tijd een indrukwekkende metamorfose. De werken, die de hun impact hadden op de drukke verbindingsweg, zorgden reeds voor de nodige wrevel bij de pendelaars, maar daar komt nu een extra hindernis bij.

Oefen geduld

De N43, de officiële benaming voor de steenweg, werd opnieuw compleet open gelegd als onderdeel van de nieuwe fase van de werken. Daarbovenop komen de werken op de Kortrijkse ring en de onderbreking van de verbinding Marke-Bissegem. Wie tijdens de spitsuren dan ook richting Kortrijk moet of het stadscentrum wil verlaten, moet blijk geven van een meer dan gezonde dosis geduld.

Zure appel

“Wanneer zo’n belangrijke verkeersader aan grondige werken wordt onderworpen, dan zijn ergernissen van deze soort legio”, klinkt het bij de politiezone. “We zetten alles op alles om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We denken hiervoor aan de inzet van aangepaste verkeerslichten en een verhoogd toezicht. Toch kunnen we niet vermijden dat we tijdens de spitsuren een ongekende verkeersdrukte te verwerken krijgen. De stad doet er alles aan om de communicatie aangaande deze situatie zo vlot en compleet mogelijk te laten verlopen, al is de realiteit er eentje van een zure appel waar we allemaal doorheen zullen moeten bijten.”