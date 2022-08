Aannemer komt afspraken niet na, plots beide fietspaden onberijdbaar op drukke gewestweg: “Jonge inwoner brak pols door slechte signalisatie”

Eind vorige week startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de hernieuwing van de fietspaden langs de N36, onder meer in de Sint Jansstraat tussen Sleihage en het centrum van Staden. Tegen de afspraken met het gemeentebestuur in, nam de aannemer beide fietspaden op hetzelfde moment aan. Dat zorgde voor gevaarlijke verkeerssituaties en enkele fietsers kwamen afgelopen weekend ten val. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) organiseerde maandagochtend een spoedvergadering met AWV.

Sinds donderdag 18 augustus werd er gestart met het frezen van de fietspaden langs de N36, om ze later te asfalteren. Maar doordat men de stroken zowel in de richting van Roeselare als richting Staden tegelijkertijd onder handen neemt, werd het gevaarlijk en chaotisch op en naast de baan.

“Het is heel positief dat het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden op de gewestwegen goed wil onderhouden en tijdig wil herstellen waar nodig”, vertelt burgemeester Vanderjeugd. “Maar ik begrijp niet waarom men beide kanten op hetzelfde moment wil aanpakken. Dat was niet de afspraak.” Maandagochtend riep hij AWV samen in een spoedvergadering om de situatie te bespreken.

Gebrekkige signalisatie

“Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zich verontschuldigd en liet weten dat de aannemer de afspraken niet is nagekomen. Er zou telkens een rijrichting vrij en berijdbaar blijven voor de fietsers. Want het is een heel drukke fietsas, zeker op vlak van woon-werkverkeer. Correcte signalisatie moest duidelijk maken dat men op één fietspad in beide richtingen kon fietsen, die ontbrak omdat men op de twee verbindingen gestart was met de werken. De overige signalisatie was ook heel gebrekkig.”

Tijdens het spoedoverleg werd beslist om tegen de middag een degelijke fietsomleiding te voorzien en het fietspad nog deze week te asfalteren, zodat de problemen snel van de baan zijn. “Er fietsen is te gevaarlijk, voorbijgangers moeten de omleiding volgen. Het plaatselijk fietsverkeer moet afstappen en te voet verder.”

Ongevallen

Nadat er afgelopen weekend enkele ongevallen met fietsers plaatsvonden op de gewestweg, roept het gemeentebestuur op om ongelukken te melden via ruimte@staden.be. “Een oudere man kwam al hard ten val en een jonge Stadenaar heeft zijn pols gebroken. Zoiets kan en mag niet gebeuren”, besluit Vanderjeugd. (LV)