Aannemer hervat werken op kruispunt van de Pannestraat (N35) met de Koksijdestraat

Op maandag 7 februari hervat de hoofdaannemer van Wegen en Verkeer de activiteiten op het kruispunt van de Pannestraat (N35) met de Koksijdestraat.

Midden januari 2022 werden tijdens de werken technische problemen vastgesteld ter hoogte van de nieuwe rotonde op de kruising van de Pannestraat (N35) met de Koksijdestraat in Veurne. In de ondergrond werden veenlagen ontdekt, wat de aanleg van een nieuwe riolering kan bemoeilijken. Nu is er een technische oplossing gevonden en vanaf maandag 7 februari kan de aannemer opnieuw aan de slag. Het is nog te vroeg om te zeggen welke impact de pauze heeft op de verdere timing van de werken. Volgens de huidige planning duren de werken aan de rotonde nog tot april, daarna volgt een gefaseerde aanpak van de volledige gewestweg tussen Veurne en De Panne.

Actuele info op www.wegenenverkeer.be/N35.