Aanleg fietspad langs schoorbakkestraat in Diksmuide start maandag

Op maandag 7 maart starten de stad Diksmuide, Fluvius en Wegen en Verkeer met werken op de Schoorbakkestraat (N302) in Diksmuide. De komende maanden wordt er een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd tussen de Stuivekenskerkestraat en de brug over de IJzer. De werken duren volgens de planning tot eind 2022, tot dan moet het verkeer tussen Spermalie en Pervijze een omleiding volgen.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Meer en veiligere fietspaden is een van de prioriteiten van de Vlaamse Regering. We steunen dus maar al te graag projecten zoals dit van de stad Diksmuide. Met een gloednieuw dubbelrichtingsfietspad langs de Schoorbakkestraat fiets je na de werken in alle veiligheid tussen de Diksmuidse polders. Via Module 13 bieden wij de stad Diksmuide financiële steun om dit mooie project te realiseren.”

Burgemeester Lies Laridon: “Dit fietspad past in het beleidsplan van Diksmuide om het fietsen aantrekkelijker te maken, zowel om naar school te gaan, naar het werk te fietsen als om te ontspannen in de mooie Westhoek.“

Dubbelrichtingsfietspad langs Schoorbakkestraat

Langs de Schoorbakkestraat (N302) in Diksmuide ligt vandaag nog geen fietspad. Je fietst er op de rijweg, samen met de auto’s. Het stadsbestuur van Diksmuide en het Agentschap Wegen en Verkeer brengen daar verandering in. Tussen de Stuivekenskerkestraat en de brug over de IJzer (de grens Diksmuide-Middelkerke) komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad, afgescheiden van de weg met een groene zone.

Zo krijgt de volledige Schoorbakkestraat een veilig fietspad: vorig jaar werd er ook al een dubbelrichtingsfietspad aangelegd op grondgebied Middelkerke, aan de overkant van de IJzer.

Veilige kruispunten

Naast een nieuw fietspad wordt ook de rijweg zelf aangepakt. De twee kruispunten in de zone worden veiliger aangelegd. Aan de Stuivekenskerkestraat komt een afslagstrook voor links afslaand verkeer en een oversteekplaats voor fietsers. En aan de Lagaenestraat komen middeneilanden om het verkeer te doen vertragen.

Heel het stuk krijgt ook een nieuwe asfaltlaag en aan de huizen van de Lagaenestraat tot aan de IJzer wordt een nieuwe riolering aangelegd.

Omleidingen van maart tot eind 2022

De werken starten op maandag 7 maart en duren tot eind 2022. Gedurende die periode moet het autoverkeer tussen Spermalie en Pervijze een omleiding volgen langs Ramskapelle en Sint-Joris, via de Nieuwpoortstraat (N355), Ramskapellestraat (N356) en de Brugsesteenweg (N367).

Fietsers volgen een omleiding via de Schoorbakkestraat (N302), de Stuivekenskerkstraat, de Viconiastraat en IJzerdijk tot aan de Schoorbakkebrug.

Vlaamse subsidies

Deze werken worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van de stad Diksmuide. Het Agentschap Wegen en Verkeer financiert wel mee het project: het grootste deel wordt betaald met Vlaamse subsidies. De totaalprijs bedraagt € 2.750.000 incl. BTW waarvan AWV € 320.525 rechtstreeks betaalt en voor een som van € 1.933.000 de stad subsidieert via module 13.