Aanleg extra invoegstroken aan complex Moorsele starten week later

Op maandag 9 mei zou een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer starten met de aanleg van extra invoegstroken aan het complex Moorsele. Door een wijziging in de planning starten de werken niet op 9 maar op 16 mei. Tijdens de werken worden de afrit van de A19 naar de E403, richting Brugge, en de afrit van de E403 naar de A19, richting Ieper, afgesloten. Verkeer volgt een omleiding via het complex Moorsele.

De invoegstroken op de A19 richting Ieper en de invoegstroken op de E403 richting Brugge worden uit elkaar getrokken. Zo moet het verkeer niet meer op één punt invoegen, en dat verbetert de doorstroming van het verkeer. De bocht van de A19 naar de E403, richting Brugge, wordt ook minder scherp aangelegd, wat voor een veiligere verkeerssituatie zorgt.

Beperkt aantal rijstroken beschikbaar

Op de E403 richting Brugge, voorbij de tunnel aan de luchthaven, worden de drie bestaande rijstroken omgevormd tot twee rijstroken richting Brugge en één rijstrook als afrit naar de A19, richting Kortrijk. Deze werken worden op zaterdag 14 mei uitgevoerd, als het weer meezit. Voor het zomers bouwverlof begint, zijn de werken aan het complex Moorsele achter de rug.

Tijdens de werken aan de invoegstroken op de A19 rijdt het verkeer op de A19 over 1 rijstrook in plaats van 2 rijstroken, terwijl het verkeer op de parallelweg over de pechstrook rijdt. Daarnaast wordt de verbindingsweg van de E403 naar de A19, richting Ieper, afgesloten. Verkeer naar Ieper volgt een omleiding via de lussen van de verkeerswisselaar Moorsele.

Pechstrook

Tijdens de werken aan de invoegstroken op de E403 wordt het verkeer op de E403 teruggebracht van drie naar twee rijstroken. Op de parallelweg van de E403 rijdt het verkeer op de pechstrook.

Tijdens de werken aan de oprit van de A19 naar de E403, richting Brugge, wordt deze ook afgesloten. Het verkeer naar Brugge volgt een omleiding via verkeerswisselaar Moorsele.

Na het zomers bouwverlof gaan de werken aan de trompetaansluiting, aan de A19 en R8 in Kortrijk, van start. Door de werken aan complex Moorsele nu al uit te voeren, rijdt het verkeer straks vlotter tijdens de werken aan de trompetaansluiting.