Aanleg derde fase van omleidingsweg in Diksmuide start in mei

Op dinsdag 2 mei start een aannemer met de aanleg van het derde deel, fase 3, van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Tijdens fase 3 wordt er een weg aangelegd tussen de Cardijnlaan aan industrieterrein Heernisse en de Woumenweg (N369).

De Cardijnlaan wordt vanaf de rotonde verder doorgetrokken om aan te sluiten op de nieuwe omleidingsweg. “Ter hoogte van die aansluiting komen verkeerslichten”, meldt AWV. “Op die manier wordt industrieterrein Heernisse op een vlotte manier via de omleidingsweg ontsloten. De eerste maanden zal er nauwelijks hinder zijn door deze werken.”

Fase 2

Ondertussen werkt de aannemer verder aan fase 2, waarbij er een rotonde op de Kaaskerkestraat wordt aangelegd. “De aanleg van de rotonde gebeurt in twee delen: eerst de helft aan de kant van de Delhaize, daarna aan de kant van frituur ‘t Spoor. Zodra het eerste deel klaar is, legt de aannemer ook een stuk van de omleidingsweg zelf aan, van de nieuwe rotonde tot aan de Vlavaart. De rotonde is helemaal klaar tegen het einde van 2023.”

Omleidingen

Door de rotonde in twee helften aan te leggen, moet de Kaaskerkestraat nooit volledig worden afgesloten. “De verkeerssituatie tot eind 2023 blijft dezelfde als in eind 2022: het verkeer richting Veurne kan over de Kaaskerkestraat rijden, richting Diksmuide volgt u een omleiding”, klinkt het nog.