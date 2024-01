Aanleg Conservatoriumpark en Casinotuin gaan binnenkort van start

Het Casino- en Conservatoriumplein worden binnenkort heringericht tot groene stadsparken. Deze week worden beide pleinen parkeervrij gemaakt. De werf is beperkt tot de pleinen zelf. De straten errond blijven tijdens de werken open voor verkeer. In de lente van 2024 is de metamorfose achter de rug en kunnen jong en oud elkaar ontmoeten in de nieuwe parken.

Stad Kortrijk stimuleert ondergronds parkeren om ruimte te maken voor een binnenstad die mooier, leefbaarder en klimaatvriendelijker is. Ontharden en vergroenen zorgt voor minder wateroverlast en voor koelte tijdens de warme zomermaanden. Ook het Casino- en Conservatoriumplein maken plaats voor de Casinotuin en het Conservatoriumpark. “Bij de start van de werken op 9 januari worden beide pleinen parkeervrij gemaakt, maar de mensen moeten nog wennen aan de nieuwe situatie dus staan er nu nog verschillende auto’s. Officieel moesten ze al weg zijn, maar als ze niet in de weg staan voor de werfinrichting zullen we uiteraard ook niet beginnen met wegslepen. De effectieve werken starten volgende week maandag”, aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts.