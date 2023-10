583.000 euro steun voor rioleringsproject

Veurne is een van de 26 West-Vlaamse gemeenten die een stuk van de taart van bijna 22,5 miljoen euro krijgen die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) veil heeft om te investeren in 36 rioleringsprojecten in West-Vlaanderen. Veurne mag rekenen op ruim 583.000 euro voor een rioleringsproject in de Duinkerkestraat.

Met deze financiële steun wil minister Demir de waterkwaliteit in onze provincie verbeteren door de zuiveringsgraad van afvalwater zo snel mogelijk op te krikken. Er komt nog altijd te veel huishoudelijk afvalwater terecht in onze waterlopen en dat heeft een negatieve impact op de waterkwaliteit en het leefmilieu.

De meeste investeringen zijn bedoeld voor de uitbouw van rioleringen, maar ook voor individuele zuiveringsprojecten. Rioleringsprojecten die enkel bestaande riolen vernieuwen, komen voor dit project niet in aanmerking. Het accent ligt voornamelijk op verbeteringen van de waterkwaliteit en het verhogen van de zuiveringsgraad.

Duinkerkestraat

“We blijven ook kijken ook naar de lokale bestuurders om een versnelling hoger te schakelen. Ook zij moeten een tandje bijsteken om een goede waterkwaliteit en gezond leefmilieu te garanderen in het belang van hun inwoners”, besluit minister Zuhal Demir.

“De waterkwaliteit kan ook in onze stad nog beter. Vandaag stroomt er nog steeds te veel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu”, reageert gemeenteraadslid Dirk Kesteloot (N-VA). “Vandaar dat minister Demir fors investeert in dit rioleringsproject in de Duinkerkestraat in Veurne en hiervoor 583.223 euro vrijmaakt.

Waterkwaliteit

Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de steden en gemeenten financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. “De budgetten die onze minister Zuhal Demir daarvoor uittrok de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog. Dankzij haar inspanningen wordt binnenkort ook in de Duinkerkestraat de waterkwaliteit verbeterd en de zuiveringsgraad verhoogd”, besluit raadslid Kesteloot.