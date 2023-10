147.000 euro Vlaams geld voor rioleringsproject in Boezingestraat

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt 146.995,29 euro vrij voor een rioleringsproject in de Boezingestraat. De financiële steun is gericht om er de waterkwaliteit zo snel mogelijk te verbeteren.

Het gaat om het stuk van de Boezingestraat tussen de huisnummers 86 en 104A en tussen de huisnummers 104A en 104B dat een gescheiden rioleringsstelsel krijgt. De totale raming van het rioleringsproject bedraagt 212.869,19 euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid 146.995,29 euro voor haar rekening. Opvallend is dat de subsidies komen van het departement van minister Zuhal Demir. “De rioleringsgraad in Vlaanderen bedroeg in 2022 88%. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts 1 van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt minister Demir dit jaar 122 miljoen euro vrij”, zegt Lode Vanneste, provinciaal medewerker N-VA West-Vlaanderen. “Elke gemeente in Vlaanderen kon in aanmerking komen voor maximum twee projecten. Ook Langemark-Poelkapelle diende een dossier in en werd finaal geselecteerd voor financiële steun vanuit Vlaanderen.”

Rioleringsgraad

Met een rioleringsgraad van amper 62% in april 2022 loopt Langemark-Poelkapelle ver achter op de rest van Vlaanderen. “Onder meer door de rioleringswerken op de Madonna is dat cijfer ondertussen wel al iets hoger, maar de waterkwaliteit kan ook in onze gemeente nog beter”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Vandaag de dag stroomt er nog steeds teveel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu. Vandaar dat minister Demir fors investeert om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Boezingestraat.”

Waterlekken

Het project staat wel volledig los van de waterlekken die recent nog plaatsvonden in de Boezingestraat. “Die vonden plaats eerder in het begin van de Boezingestraat, terwijl deze werken plaatsvinden in het andere deel. Maar als ze daar de weg toch open gooien dan verwacht ik toch dat men ook eens zal kijken naar de staat van de waterleidingen”, aldus nog Cool.

Poelkapelle- en Langemarkstraat

“De budgetten die minister Demir deze legislatuur voor Langemark-Poelkapelle uittrekt, zijn bijzonder hoog. Eerder voorzag ze al een subsidiebedrag van 850.200 euro voor een rioleringsproject in de Poelkapelle- en Langemarkstraat. Ook voor het rioleringsproject in de Sint-Juliaanstraat en Zonnebekestraat maakte minister Demir 205.798 euro vrij. En in het kader van dit nieuwe project wordt binnenkort dus ook in de Boezingestraat de waterkwaliteit verbeterd en de zuiveringsgraad verhoogd. Ik verwacht dat die werken zullen plaatsvinden eind 2025, begin 2026”, besluit burgemeester Cool.