Wegen en Verkeer neemt proefopstelling afrit Loppem weg

De proefopstelling aan de afrit Loppem op de E40 wordt weggenomen. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer woensdag. De opstelling moest het hoofd bieden aan de files op de Autobaan (N397) en de afrit Loppem, maar dat gebeurde volgens metingen niet.

Het fileprobleem op de Autobaan (N397) en de Koning Albert I-laan (N397), ter hoogte van de op- en afritten aan de E40 in Loppem was al langer een probleem. Daarom plaatste Wegen en Verkeer in november vorig jaar een proefopstelling. Het verkeer dat vanaf de afrit Loppem van de E40 kwam, kon zo niet meer rechtstreeks naar Brugge afrijden via de noordelijke rotonde, maar werd het omgeleid aan de zuidelijke rotonde. Dat moest het fileprobleem ten goede komen.

Uit metingen van het Verkeerscentrum, waarbij het aantal minuten file per dag werd berekend, blijkt echter dat de proefopstelling nauwelijks verbetering met zich meebrengt. De wachtrijen aan de afrit E40 in Loppem en de Koning Albert I-laan (N397) lijken amper korter te worden. Daarop beslisten de lokale gemeentebesturen van Brugge en Zedelgem en de lokale politiezone, in samenspraak met Wegen en Verkeer, om de proefopstelling woensdag weg te halen. Automobilisten kunnen beperkt hinder ondervinden tijdens de weghaling, die een kleine twee uur zal duren.