Wegdek R8 in Kortrijk-Zuid wordt vernieuwd

Het wegdek wordt vernieuwd in de binnenbocht van de R8 in Kortrijk-Zuid, in de richting van de A19 in Kortrijk-West. Dat laat AWV weten. De werken starten op vrijdagavond 11 februari.

Het asfalt op de rechterrijstrook is er het ergst aan toe: het volledige wegdek wordt er vernieuwd. De herstellingswerken worden uitgevoerd van vrijdagavond 11 februari 19 uur tot zaterdagmiddag 12 februari 12 uur. Tijdens de werken wordt de rechterrijstrook volledig afgesloten.

Geen omleiding

Er is geen omleiding voor doorgaand verkeer: dit kan verder rijden op de linkerrijstrook. Dankzij de overeenkomsten die AWV afsloot met de asfaltcentrales kunnen deze herstellingen op een kwaliteitsvolle manier met warm asfalt worden uitgevoerd.

De aannemer schraapt eerst de bovenste asfaltlaag af en brengt nadien een nieuwe toplaag aan in warm asfalt.