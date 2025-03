Weg naar Defeverpark in maart klaar

De toegang tot het Dokter Egide Defeverpark vanuit de Hogenbilk zal eind maart klaar zijn. Het openstellen zal pas voor later zijn, zodat de nieuwe beplanting alle kans op groeien krijgt. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Bas Vermeulen (Samen Gistel). Hij was vooral bekommerd over de toegankelijkheid van de doorsteek tussen huisnummers 4 en 6. Blijkt dat het pad toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, al kunnen ze dat niet zelfstandig doen. “Het hoogteverschil diende te worden opgevangen door trappen, maar er zijn ook twee vlakke sporen om fietsen en kinderwagens naar boven te duwen. Drie andere toegangen tot het Defeverpark zijn wel volledig rolstoeltoegankelijk.” (TVA/foto PM)