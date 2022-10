Weer vrachtwagen tegen tunnel in Waalstraat: niet op te lossen?

Opnieuw is er een vrachtwagen tegen de tunnel onder de spoorweg in de Waalstraat aangereden. Het aantal chauffeurs dat de vele waarschuwingsborden aan zijn laars lapt, is sterk gestegen. Raadslid Ward Baeten vroeg op de gemeenteraad om extra maatregelen, maar schepen Sophie Delaere zit met de handen in het haar: “Er staan al zoveel borden, en de hoogtebegrenzers zijn besteld. Ik weet het ook niet meer.”

Maandagvoormiddag schatte een vrachtwagenchauffeur de hoogte van de tunnel in de Waalstraat verkeerd in. Zijn vrachtwagen raakte daarbij zwaar beschadigd, en de tunnel is weer wat beton lichter. Het incident brengt het aantal botsingen met de tunnel dit jaar op zes.

“Maar dat zijn enkel de zware gevallen, waarvoor de politie een proces-verbaal opstelde”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere. “In werkelijkheid zijn er nog veel meer incidenten, bijna elke veertien dagen is het prijs. Enkel als een vrachtwagen zich echt vastrijdt, komt de politie erbij. Veel vrachtwagens schrapen langs de tunnel, richten lichte schade aan, maar kunnen gewoon doorrijden. Anderen bedenken zich op het laatste moment, en keren om vlak voor de tunnel, op de parking van het nabijgelegen kapsalon.”

“Zeker sinds de afrit van Waregem afgesloten is, zien we dat er meer zwaar verkeer door Zulte moet rijden, en dat houdt blijkbaar geen rekening met de verkeersborden. Er staan er vier aan weerszijden van de tunnel, drie van de acht geven zelfs licht. Vroeger stonden er ook beugels om de hoogte fysiek te begrenzen, maar die werden kapotgereden. Aan de kant van centrum Zulte reed een chauffeur de hoogtebegrenzer met fundering en al uit de grond, aan de andere kant raakten de palen verbogen.”

Levering vertraagd

“Nieuwe hoogtebegrenzers zijn al lange tijd besteld, maar dat loopt vertraging op – ik weet niet wanneer ze geleverd worden. Het zijn er wel met een nieuw systeem, met een metalen lat die aan staven hangt, niet aan kettingen. In de wijk de Piste stapten chauffeurs gewoon uit en draaiden de lat van de hoogtebegrenzers rond de bovenste paal. Dat willen we vermijden. We zullen op de tunnel zelf ook nog een rood-witte markering aanbrengen.”

Raadslid Ward Baeten (N-VA) vroeg op de gemeenteraad om de mogelijkheid te onderzoeken om de bestelde hoogtebegrenzers vroeger te plaatsen en om overtreders consequent te beboeten.

“De beugels vroeger plaatsen is aan beide kanten van de tunnel onmogelijk,” repliceerde schepen Delaere. “Aan de kant van Zulte zou je de doorgang versperren voor alle zwaar verkeer aan de Vijf Wegen, richting Karreweg zouden we de oprit van mensen blokkeren. Overtreders die schade aanrichten, worden wel opgevolgd door de politie, maar dat is niet eenvoudig. Met hoogtecamera’s zouden we overtreders kunnen traceren, maar dat is erg duur en zou ook enkel dienen om boetes te kunnen geven; preventief zou dit weinig effect hebben.”

Schepen Delaere hoopt vooral dat, met de opening van afrittencomplex De Vlecht in Waregem, het aantal grote vrachtwagens in Zulte weer daalt, en dat de vele signalisatie haar werk doet. (JF)